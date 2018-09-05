برلمانية تفتح ملف تسوية المؤهلات للعاملين بالضرائب مع وزير المالية

الانتخابات البرلمانية

ياسمين فواز:



صرحت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أنها ستفتح ملفات مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، من خلال استكمال مشروعات محطات المياه، وملف الخدمات والمرافق العامة والبنية التحتية، فى لقائها اليوم مع المحافظ ووزير المالية.



وأردفت عطوة في بيان لها اليوم أنه من أهم الملفات أيضا التى على المحافظ الجديد الاهتمام بها ملف المدارس الحكومية، وإهمال منطقة حدائق الأهرام ومخالفات الجمعية التى تدير هذا المشروع وتدنى الخدمة بها.



وأضافت أن من أهم المشكلات التى يعاني منها أهالى الجيزة أيضا ظاهرة السرقات التى انتشرت من قائدى التوكتوك من الصبية دون رخص القيادة مستغلين عدم وجود رقابة عليهم.



وأشارت عطوة إلي أنها ستفتح أكثر من ملف أيضا مع وزير المالية، خاصة تسوية المؤهلات للعاملين بالضرائب أسوة بالكثير من المصالح الحكومية، وذلك بحضور ممثلين عن العاملين لحضور هذا الاجتماع وستتقدم بمذكرة بخصوص ها الأمر.



كما ستناقش مشكلة المبالغ الكبيرة والمبالغ فيها التى يتم خصمها من العاملين بالبنك الزراعى المصرى من ضريبة على الدخل وما هي آليات حسابها وكيفية احتسابها وفقا للقانون.



وأوضحت عضوة البرلمان أنها اختارت الحلول الجذرية المباشرة من خلال مواجهة الحكومة بالمقابلات الشخصية لاتخاذ الحلول السريعة وفى حضور ممثلين عن أصحاب المشكلات لكونها الطريقة التي تضع الحلول من أصحاب المشكلات أمام صانع القرار.