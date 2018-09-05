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الإسكندرية
مجدى الغرابلى لمشايخ مطروح: القانون هو الفيصل فى جميع القضايا
الأربعاء 05 سبتمبر 2018 02:06 م
مجدى الغرابلى لمشايخ مطروح: القانون هو الفيصل فى جميع القضايا
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مجدى الغرابلى لمشايخ مطروح: القانون هو الفيصل فى جميع القضايا
محافظ مطروح سيقوم بجولات ميدانية بمدن وقري وتجمعات ونجوع المحافظة الثمانية
معتز محمود
أكد اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح أن كل الملفات المهمة مثل الصحة والتعليم والقطاعات المختلفة سوف تتم منافشة مطالبها مع الوزراء لتوفير أقصى استفادة للمحافظة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات الخدمية.
وأضاف خلال لقائه بمجلس العمد والمشايخ أن القانون هو الفيصل فى جميع القضايا وسيطبق على الجميع ولا استثناء لأحد.
وتابع: الشفافية هي سياستي في كل المشروعات التي سيتم طرحها والعمل بها ومراجعه المشروعات التي يتم العمل بها حاليا.
وأشار إلى أنه على دراية بكل مشاكل المحافظة وسيتم وضع الحلول للقضايا المهمة مع المسئولين للقضاء على المشاكل الكبيرة نهائيا بالعمل الميداني والنزول الي المواطن في الشارع بمشاركة الشعبيين من العمد والمشايخ في المدن الثمانية وكشف الحقائق بكل شفافية امام الجميع بالتنسيق مع الاجهزة الامنية المختصة في لقاءات دورية للجهاز التنفيذي مع العمد والمشايخ.
وصرح الغرابلي بأنه تمت مخاطبة جميع الجامعات الخاصة لتقديم المنح لابناء مطروح بالكليات المختلفة لسرعة التحاق شباب المحافظة بالجامعات، بالاضافة الي متابعة استعدادات المحافظة للعام الدراسي الجديد
وشدد الغرابلى على أنه لن يسمح بإهانة أي مواطن أو مسئول تنفيذي العلاقة متبادلة بين الطرفين والجميع تحت طائلة القانون لمن يخطئ مضيفا بانه الاجهزة الرقابية والامنية والتنفيذية تعمل معا للصالح العام بمشاركة العمد والمشايخ لتقديم الحلول العاجلة والفورية للمواطن المطروحي .
وفي نهاية اللقاء أكد محافظ مطروح بانه سيقوم بجولات ميدانية بمدن وقري وتجمعات ونجوع المحافظة الثمانية وهو يعرفها جيدا وسيقوم بالذهاب بنفسه للمواطن لكي يعرف مشاكله علي الارض لتقديم الحلول المناسبة لكافة القضايا الهامة لتعظيم وتنمية الموارد والمشروعات القومية للدولة ليعود بالايجاب علي الاقتصاد المصرى.
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