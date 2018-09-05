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4.4 مليار جنيه محفظة SMEs بتنمية الصادرات
الأربعاء 05 سبتمبر 2018 02:00 م
البنك المصري لتنمية الصادرات
أخر الأخبار
البنك المصري لتنمية الصادرات
أحمد الدسوقى:
قالت ميرفت سلطان، رئيس البنك المصرى لتنمية الصادرات، إن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصرفها تقدر حاليا 4.4 مليار جنيه.
وأضافت فى تصريحات لـ"المال" على هامش مشاركتها فى مؤتمر اليورمنى، أن المشروعات الصغيرة تستحوذ على17% من محفظة البنك الائتمانية.
وأوضحت أن إجمالى المستفيدين من مبادرة المتعثرين يصل إلى 25 عميلا بحجم مديونيات يقدر بـ57 مليون جنيه، وتم مخاطبة جميع العملاء التى تنطبق عليهم المبادرة.
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