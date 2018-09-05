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الإسكندرية
محافظ مطروح: 27 سبتمبر آخر موعد لسداد رسوم تقنين الأراضى
الأربعاء 05 سبتمبر 2018 01:54 م
مجدى الغرابلى محافظ مطروح
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مجدى الغرابلى محافظ مطروح
معتز محمود
شدد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، على ضرورة الإسراع فى الإجراءات والتيسير على المواطنين لتمكينهم من سداد رسوم الفحص والمعاينة لطلبات تقنين الأراضى طبقا للقانون 144 لسنة 2017
وطالب المحافظ بضرورة بذل أقصى الجهود وتذليل العقبات مع تكليف مدير عام إدارة الاملاك بالديوان العام بدعم الإدارة بالأجهزة والموظفين اللازمين لأداء المهام المطلوبة من تسجيل بيانات وتصوير مستندات وغيرها.
كما طالب الغرابلى بعمل جدول زمنى لإنهاء كل الطلبات قبل الموعد المحدد بوقت كاف وإعلام المواطنين بمواعيد استلام حفظات دفع المبالغ المستحقة عليهم واستكمال الإجراءات.
ويعد الهدف من هذه الإجراءات التيسير على المواطنين لسداد رسوم الفحص والمعاينة لطلبات تقنين الأراضى قبل 27 سبتمبر.
وناشد محافظ مطروح جميع المواطنين المتقدمين لتقنين اوضاعهم بسرعة إنهاء اجراءات طلبات تقنين الأراضى قبل الموعد المحدد ودفع المبالغ المستحقة قبل موعدها، وإلا لن يعتد بتلك الطلبات غير المستكملة، مع تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات القانونية والفورية الرادعة لإزالة جميع التعديات على أراضى الدولة تنفيذاً للقانون وتحقيقا لاستعادة لسلطة الدولة وهيبتها.
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