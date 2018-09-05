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محافظ الإسماعيلية يمنع المياه المعدنية ترشيدا للنفقات
الأربعاء 05 سبتمبر 2018 01:41 م
المياه المعدنية
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نادية سلام:
وجه اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية الجديد، بمنع تداول مياه الشرب المعدنية، داخل مقر ديوان عام المحافظة بما في ذلك المياه المقدمة له شخصيا واستخدام مياه الشرب العادية.
وأكد المحافظ أن هذه الخطوة تأتي من منطلق حرصه على ترشيد النفقات ومشاركة المواطنين في أسلوب حياتهم، وكذلك لثقته البالغة في جودة المياه العادية والتحاليل التي تجرى عليها للتأكد من ملاءمتها من الناحية الصحية للاستخدام من قبل المواطنين.
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