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استثمار
التخطيط: 3.4 تريليون جنيه استثمارات مستهدفة خلال 4 سنوات
الأربعاء 05 سبتمبر 2018 01:24 م
التخطيط: بدء دعم البنية التحتية من الصعيد بالتنسيق مع رجال الأعمال
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التخطيط: بدء دعم البنية التحتية من الصعيد بالتنسيق مع رجال الأعمال
أحمد على - منى عبدالبارى
تستهدف الإدارة المصرية تحقيق استثمارات قيمتها 3.4 تريليون جنيه فى إطار خطتها خلال السنوات الأربع المقبلة.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والاصلاح الادارى الى أن الدولة تعتمد على القطاع الصناعي بقوة لتحقيق هذه الاستثمارات نظرا لمعدلات نموه القوية والتي وصلت الى 6.3%، فضلا عن علاقاته التشابكية مع كل القطاعات الأخرى ودوره فى نمو الصادرات.
ولفتت السعيد إلى أن الحكومة تعكف حاليا على إنشاء 13 مجمعا صناعيا لدعم قطاع الصناعة.
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