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519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
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اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
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10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
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45.00 ديك رومي
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50.00 سمك بوري
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120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

هالة السعيد: خطة لتطوير التعليم لتلبية متطلبات سوق العمل‎

وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
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أحمد علي - منى عبدالباري

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط ،إن الدولة تقوم بوضع خطة أساسية لتطوير منظومة التعليم لتلبية متطلبات سوق العمل والتطورات المستقبلية.

وأشارت خلال كلمتها بمؤتمر اليورومني اليوم إلى أن التطورات الاقتصادية تكتمل حاليا بقضية تحقيق المرونة للاقتصاد وهو ما ترتب عن برنامج الاصلاح الاقتصادي الحكومي.

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