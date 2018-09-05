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استثمار
هالة السعيد: خطة لتطوير التعليم لتلبية متطلبات سوق العمل
الأربعاء 05 سبتمبر 2018 01:18 م
وزيرة التخطيط
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وزيرة التخطيط
أحمد علي - منى عبدالباري
قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط ،إن الدولة تقوم بوضع خطة أساسية لتطوير منظومة التعليم لتلبية متطلبات سوق العمل والتطورات المستقبلية.
وأشارت خلال كلمتها بمؤتمر اليورومني اليوم إلى أن التطورات الاقتصادية تكتمل حاليا بقضية تحقيق المرونة للاقتصاد وهو ما ترتب عن برنامج الاصلاح الاقتصادي الحكومي.
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