التخطيط: التعبئة والإحصاء يبدأ الحصر الاقتصادى للمنشآت خلال شهر‎





أحمدعلى- منى عبدالبارى

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والاصلاح الاداري، إن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، سيبدأ خلال شهر التعداد الاقتصادي للمنشآت وذلك بهدف رصد كل المنشآت غير الرسمية وضمها لمنظومة الاقتصاد الرسمي.وأشارت السعيد خلال كلمتها بمؤتمر اليورومني في يومه الثاني الى أنه بجانب ذلك تقوم الحكومة بوضع خطة للاصلاح الاداري تشمل تحسين وميكنة الخدمات الحكومية.