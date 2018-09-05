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استثمار
التخطيط: التعبئة والإحصاء يبدأ الحصر الاقتصادى للمنشآت خلال شهر
الأربعاء 05 سبتمبر 2018 01:12 م
التخطيط: بدء دعم البنية التحتية من الصعيد بالتنسيق مع رجال الأعمال
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التخطيط: بدء دعم البنية التحتية من الصعيد بالتنسيق مع رجال الأعمال
أحمدعلى- منى عبدالبارى
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والاصلاح الاداري، إن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، سيبدأ خلال شهر التعداد الاقتصادي للمنشآت وذلك بهدف رصد كل المنشآت غير الرسمية وضمها لمنظومة الاقتصاد الرسمي.
وأشارت السعيد خلال كلمتها بمؤتمر اليورومني في يومه الثاني الى أنه بجانب ذلك تقوم الحكومة بوضع خطة للاصلاح الاداري تشمل تحسين وميكنة الخدمات الحكومية.
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