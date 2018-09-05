نقيب الفلاحين يحذر من القاتل الصامت

حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين



الصاوى أحمد



قال حسين عبدالرحمن أبوصدام إنه يحذر من عدم الاستعداد التام للتغيرات المناخية والذي يصفه العلماء بـ(القاتل الصامت ).



ويحث الوزارات المعنية على العمل لمواجهة هذا الخطر حيث إن الآثار المتوقعة من التغيرات المناخية وموجات ارتفاع درجات الحرارة قد تكون مدمره وهي تتمثل في حدوث جفاف أو زيادة معدلات السيول او انتشار آفات وأمراض وعلى الدولة أن تستعد لذلك بتوفير بنية تحتية قوية لمواجهة هذه المخاطر وعلى الجهات البحثية مضاعفة الجهد للحد من الاثار المحتمله لمثل هذه التغيرات خاصة المركز القومي لبحوث المياه، والإدارة المسئولة عن ملف التغيرات المناخية بوازرة الرى، حيث قد تؤثر هذه التغيرات بشدة فى السواحل والدلتا بسبب ارتفاع منسوب سطح البحر.



وأضاف حسين أن هذه التغيرات تسببت الفتره الاخيره في خسائر كبيره في القطاع الزراعي بصفه عامه مع غياب الارشاد والتوعيه للتغيرات الموسميه وتحور الافات والفيروسات لدرجة عدم جدوى المبيدات المعروفه للقضاء عليها.



واشار حسين أن عدم الاستعداد الجيد لهذه التغيرات والتنبه بها يضاعف الاضرار وقد اطلقت عدد من المنظمات منها

منظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الاوسط وشمال افريقيا تحذيرات جدية لمختلف دول العالم وخاصة دول افريقيا والشرق الاوسط واوروبا ودول امريكا الجنوبية من انتشار عدة اوبئة فتاكة تهدد حياة البشرية وقد تتسبب بموت ما يزيد على 100 مليون شخص حول العالم وذلك بسبب التغيرات المناخية والاحتباس الحرارى الذى سيؤدى لانتشار مزيد من الاوبئة الفتاكة مصدرها المناطق الحارة وافريقيا.



وحذرت المنظمة من انتشار فيروس وسلالة جديدة من وباء الانفلونزا الشتاء القادم قد تضرب عدة دول بالعالم كما حذرت من انتشار وباء الطاعون والملاريا والكوليرا داخل الجزائر والمغرب وتونس وليبيا ومصر وحذرت من انتشار اوبئة فتاكة بعدة دول من بينها مصر وليبيا والسودان والصومال وجيبوتى وموريتانيا والنيجر وشمال افريقيا وتونس والمغرب والجزائر والشرق الاوسط والكونغو الديمقراطية وسيراليون وليبيريا و الدول الافريقية والهند والصين ودول اسيا بسبب انتشار امراض جديدة نتيجة ظاهرة التغيرات المناخية التى قد تؤدى لتلوث المياه حول العالم والهواء وانتقال الامراض.