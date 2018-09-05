احتياطى النقد الأجنبى يرتفع إلي 44.419 مليار دولار

البنك المركزي المصري

سهير محمد:



أعلن البنك المركزى ارتفاع احتياطات النقد الأجنبى إلى 44.419 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس الماضي.



وقال المركزى فى بيان رسمى على موقعه الإلكترونى، إن هذه الأرقام بصفة مبدئية، وبذلك يكون الاحتياطى قد ارتفع خلال شهر بواقع 104 ملايين دولار، مقارنة بما سجله بنهاية يوليو الماضى عند 44.315 مليار دولار.

