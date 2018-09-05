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بنـــوك
احتياطى النقد الأجنبى يرتفع إلي 44.419 مليار دولار
الأربعاء 05 سبتمبر 2018 01:08 م
البنك المركزي المصري
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البنك المركزي المصري
سهير محمد:
أعلن البنك المركزى ارتفاع احتياطات النقد الأجنبى إلى 44.419 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس الماضي.
وقال المركزى فى بيان رسمى على موقعه الإلكترونى، إن هذه الأرقام بصفة مبدئية، وبذلك يكون الاحتياطى قد ارتفع خلال شهر بواقع 104 ملايين دولار، مقارنة بما سجله بنهاية يوليو الماضى عند 44.315 مليار دولار.
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