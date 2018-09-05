إعلام المصريين تستحوذ على شبكة قنوات CBC‎

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سمية كمال



استحوذت مجموعة إعلام المصريين"المملوكة لشركة" إيجيل كابيتال"، على مجموعة فيوتشر ميديا، الشركة المالكة لشبكة قنوات CBC.



وعلمت "المال" من أحد مذيعى القناة أنه تم إيقاف برنامج لميس الحديدي هنا "العاصمة، وكان من المقرر أن تظهر المذيعة لميس الحديدى على شاشة cbc لتقدم حلقات برنامجها "هنا العاصمة" السبت الماضى، وأذاعت القناة برومو ترويجيا للبرنامج فى شكله الجديد، وهو البرومو الذي أظهر أن لميس الحديدي سوف تعود في قالب فني، واجتماعي.



يذكر أن "إعلام المصريين" كانت تمتلك 30% من شبكة القنوات، واشترت كامل أسهم الشركة، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الصفقة فى وقت قريب.



كانت شركة إعلام المصريين قد استحوذت، مؤخراً، على عدة استثمارات بارزة فى القطاع الإعلامى، واشترت مجموعة قنوات «أون تى في» التى أسسها رجل الأعمال نجيب ساويرس.



كما استحوذت على %51 من شركة «بريزينتشن سبورت»، و%70 من شركة pod للعلاقات العامة، والتسويق الإعلامى، و%50 من شركة مصر للسنيما، ولديهااستثمار بشركة «إيجبشين أى تى»، التى تعمل بمجال تكنولوجيا المعلومات.