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سيـــاســة
الرئيس الأوزباكستانى: وقعنا 11 اتفاقية مع مصر فى عدة مجالات
الأربعاء 05 سبتمبر 2018 01:00 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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الرئيس عبد الفتاح السيسي
أحمد صبرى:
قال شوكت ميرضيائيف، الرئيس الأوزباكستانى، إن بلاده وقعت 11 اتفاقية مع مصر أثناء زيارة الرئيس السيسي لها، وتشمل اتفاقيات زراعية وصناعية وثقافية وسياسية.
وأضاف فى مؤتمر صحفى مع الرئيس السيسي، أن البلدين بينهما علاقات تجارية وثقافية من قديم الزمن، كما أن تعاونهما فى إرسال الطلاب للأزهر كبير، مؤكدا أنه لبى دعوة السيسي لزيارة مصر لكنه يطلب أن تكون هناك زيارات عديدة تؤكد الصداقة بين البلدين.
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