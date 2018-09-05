تويوتا لكزس الفارهة

شريف عيسى:



انخفضت مبيعات لكزس خلال أغسطس فى الولايات المتحدة الأمريكية 7.1%، لتسجل 28 ألفًا، و622 سيارة، مقابل بحجم المبيعات خلال نفس الشهر من العام الماضى، والتى بلغت 30 ألفًا، و 801 وحدة.



وأظهر تقرير صادر عن العلامة اليابانية الفاخرة أن مبيعات أمريكا تراجعت خلال فترة الشهور الثمانية الأولى من 2018، بمعدل 2.8%، بإجمالى 189 ألفًا، و25 سيارة، مقابل 193 ألفًا، و463 وحدة، تم تسليمها خلال نفس الفترة من 2017.



ويرجع الهبوط فى أداء لكزس إلى تراجع الطلب على السيارات السيدان بنسبة بلغت 19.7%، خلال أغسطس، لتسجل 8926 سيارة، مقابل 11 ألفًا، و111 وحدة تم تسليمها خلال العام الماضى.



ورصد التقرير تراجع جميع مبيعات الموديلات السيدان باستثناء LS التى تمكنت من تحقيق طفرة فى أداء مبيعاتها خلال أغسطس بنسبة 123.5%، بإجمالى 923 سيارة مباعة.



أما عن أداء تلك الفئة من السيارات خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس، هوت معدلات بيع السيدان للكزس بـ 15.8%، مع تراجع الطلب عليها، لتكتفي ببيع 59 ألفًا، و177 سيارة، مقابل 69 ألفًا، و933 سيارة تم بيعها خلال نفس الفترة من العام الماضى.



وارتفعت مبيعات فئة السيارات الرياضية المتعددة الأغراض بمعدل 4.6%، لتسدل 129 ألفًا، و848 سيارة، على مدار الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس من هذا العام، مقارنة بمعدلات البيع خلال نفس الفترة من العام الماضى والتى بلغت 123 ألفًا، و530 سيارة.



وتمكنت تويوتا إيجيبت، الوكيل الحصرى لسيارات لكزس في مصر، من تسليم 3 طرازات منذ تقديمها رسميًا خلال الربع الثانى من العام الجارى، وحتى نهاية يوليو، بحسب الاحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".