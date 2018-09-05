موانئ البحر الأحمر تناقش تطوير رصيف بورتوفيق بالسويس

مواني البحر الأحمر

نادية سلام:



ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة لموانى البحر الاحمر برئاسة اللواء مهندس هشام أبو سنة رئيس الهيئة البدء فى الإعداد لتطوير الرصيف الجنوبى بميناء بورتوفيق وعمل المقايسات وكراسة الشروط والمواصفات لتنفيذ أعمال التطوير الشامل وتعميق الرصيف وإعداد المنطقة للتطوير مع ترميم تخصصى لمبنى الفنار القديم ليظل رمز تاريخى لميناء بورتوفيق.



وأشاد المجلس بمجهودات الهيئة المبذولة للحفاظ على المال العام وتحصيل مستحقات الهيئة بصورة قانونية والحفاظ على حقوق الدولة المصرية دون المساس بسمعة الملاحة البحرية وتناول تعديل تعريفة نقل وشحن أمتعة الركاب والبضائع لشركة السويس للشحن والتفريغ الآلى بمينائى سفاجا والسويس.



كما استعرض اللواء مهندس هشام أبو سنة رئيس الهيئة تقرير متابعة الخطة الاستثمارية للعام المالى 2018/2019 فى الفترة من 1/7/2018 حتى 31/8/2018 حيث تم الانتهاء من 31% من جملة الأعمال المنفذة والتى تتضمن استكمال تنفيذ أعمال التطوير ورفع كفاءة الموانئ ( نويبع – شرم الشيخ – سفاجا – الغردقة – السويس) واستكمال بناء وتوريد (2) قاطرة بحرية قوة شد 70 طن وبناء (2) قاطرة قوة شد (55 طن) ولنش إرشاد لزيادة معدلات القطر والإرشاد لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة.



وكذا بناء وتوريد (2) كاشط لمكافحة التلوث وحواجز عائمة ورفع كفاءة المساعدات الملاحية بموانئ السويس وسفاجا وتوريد وتركيب معدات تأمين الموانئ ضد خطر الإرهاب وعدد (2) سيارة إطفاء حيث تم الانتهاء.