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اقتصاد وأسواق
كوليرز: رغبة لدى المستثمرين للعمل بمصر
الأربعاء 05 سبتمبر 2018 12:26 م
منصور أحمد مدير كوليرز انترناشيونال
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منصور أحمد مدير كوليرز انترناشيونال
سمر السيد:
قال منصور أحمد، مدير قطاعي الرعاية الصحية والتعليم لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لمنطقة الشرق الأوسط لدي مؤسسة كوليرز الدولية، إن المستثمرين يرغبون في العمل بمصر.
وأضاف أحمد في كلمته بفعاليات اليوم الثاني من مؤتمر اليورومني، أن سعر الصرف يعتبر مستقرا الآن بعد تعويم الجنيه أواخر عام 2016، غير أنه اعتبر أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات جيدة لجذب المستثمرين.
وحدد سببين لضرورة اهتمام مصر بمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهما عدم القدرة علي تنفيذ تلك المشروعات لضخامة حجم استثماراتها وضرب مثالا علي ذلك بأن حجم استثمارات الرعاية الصحية المستهدفة في السنوات المقبلة تبلغ نحو 17 مليار دولار.
وأوضح أن السبب الآخر يتمثل في الاستفادة في تلك المشروعات من خبرة والتكنولوجيا المقدمة من القطاع الخاص.
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