البورصة تستهل تعاملات الأربعاء على هبوط جماعي

البورصة المصرية

مصطفى طلعت:



استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على هبوط جماعي.



وتراجع مؤشر" egx30" الرئيسي 0.885 ليصل إلى 15783 نقطة، ومؤشر "egx70" للاسهم الصغيرة والمتوسطة 0.25 % إلى 752 نقطة، ومؤشر "egx100" الاوسع نطاقا بنسبة 0.05% ليسجل 1948 نقطة.



يشار إلى أن البورصة انهت تعاملات أمس على صعود جماعي وارتفع المؤشر الثلاثيني 0.64% عند 15922 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.35% إلى 753 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقا بنسبة 0.42% عند مستوى 1950نقطة.

