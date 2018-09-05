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أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

البورصة تستهل تعاملات الأربعاء على هبوط جماعي

البورصة المصرية
البورصة المصرية
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البورصة تستهل تعاملات الأسبوع على صعود جماعي
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البورصة المصرية

مصطفى طلعت:

استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على هبوط جماعي.

وتراجع مؤشر" egx30" الرئيسي 0.885 ليصل إلى 15783 نقطة، ومؤشر "egx70" للاسهم الصغيرة والمتوسطة 0.25 % إلى 752 نقطة، ومؤشر "egx100" الاوسع نطاقا بنسبة 0.05% ليسجل 1948 نقطة.

يشار إلى أن البورصة انهت تعاملات أمس على صعود جماعي وارتفع المؤشر الثلاثيني 0.64% عند 15922 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.35% إلى 753 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقا بنسبة 0.42% عند مستوى 1950نقطة.
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