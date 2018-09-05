EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
البورصة تستهل تعاملات الأربعاء على هبوط جماعي
الأربعاء 05 سبتمبر 2018 12:14 م
البورصة المصرية
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
البورصة تستهل تعاملات الأسبوع على صعود جماعي
البورصة تستهل تعاملات الخميس على ارتفاع
البورصة المصرية
مصطفى طلعت:
استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على هبوط جماعي.
وتراجع مؤشر" egx30" الرئيسي 0.885 ليصل إلى 15783 نقطة، ومؤشر "egx70" للاسهم الصغيرة والمتوسطة 0.25 % إلى 752 نقطة، ومؤشر "egx100" الاوسع نطاقا بنسبة 0.05% ليسجل 1948 نقطة.
يشار إلى أن البورصة انهت تعاملات أمس على صعود جماعي وارتفع المؤشر الثلاثيني 0.64% عند 15922 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.35% إلى 753 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقا بنسبة 0.42% عند مستوى 1950نقطة.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا