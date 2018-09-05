الإسماعيلية تسجل 328.4 مليون دولار صادرات زراعية خلال 8 أشهر

شركة بورسعيد للتنمية الزراعية

نادية سلام:



سجلت صادرات محافظة الإسماعيلية من المنتجات الزراعية المتضمنة الخضروات والفاكهة والمحاصيل الحقلية والنباتات الطبية والعطرية إلى الدول العربية والأجنبية نحو 328.4 مليون دولار خلال الـ8 أشهر الماضية.



ووفقا للاحصائيات، أكدت أن الكميات التي تم تصديرها خلال الفترة من يناير حتي أغسطس الماضي، بلغت مليون و539 الف طن، وتضمنت تصدير الخضروات الطازجة والمجمدة بقيمة 7ملايين دولار لكمية قدرها 5100 طن فى حين بلغ قيمة ماتم تصديره من الفاكهة 218.9 مليون دولار لكميات بلغت 1255069 طن.



وبلغت قيمة تصدير المحاصيل الحقلية 102 مليون دولار، لكميات قدرها 278766 طن وبجانب تصدير النباتات الطبيعية والعطرية بقيمة 45215 دولار لكميات قدرها 126 طن.



وأكدت الاحصائيات، أن إجمالى قيمه ماتم تصديره خلال شهر أغسطس الماضى فقط بلغ 16.6 مليون دولار لكميات قدرها 11402طن .



وشملت أصناف من الفول السودانى ومشمش جاف ولب جوافة وعصير برتقال وزيتون أخضر وشرائح مانجو وعصائر فاكهة متنوعة وملوخية خضراء مجمدة وجزر وفراولة مجمدة وخضروات مجمدة وسبانخ مجمدة وكركديه.



وتم تصديرها إلى دول كل من روسيا ولبنان والأردن والكويت ورومانيا وفيتنام وهولندا والاتحاد الأوروبى.



