وزير النقل يبحث عوامل جذب الخطوط الملاحية للموانئ المصرية

هشام عرفات 6

المال - خاص:



اجتمع الدكتور هشام عرفات وزير النقل مع وفد شركة قناة السويس للحاويات بحضور اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، وناقش الجانبان عوامل جذب الخطوط الملاحية بميناء شرق بورسعيد، خاصة تجارة الترانزيت وقدرتها التنافسية مع الموانئ المجاورة ليكون ميناء محوريا بمنطقة الشرق الأوسط، خاصة في ظل التنسيق والتعاون مابين وزارة النقل والمنطقة الإقتصادية لقناة السويس.



وأوضح وفد الشركة أنه من المقرر القيام بجولة تسويقية في شرق آسيا لجذب الخطوط الملاحية وتجارة الترانزيت بالموانئ المصرية خاصة شرق بورسعيد، كما استعرض رئيس قطاع النقل البحري المشروعات الاستثمارية في الموانئ المصرية، مشيرا إلى أنه سيتم التعاون مابين القطاع والشركة للتسويق لهذه المشروعات خلال الجولة التسويقية.



وأكد وزير النقل إلي أهمية التعاون والتنسيق الحالي بين وزارة النقل والمنطقة الاقتصادية في مجال النقل البحري، مشيرا إلى أن المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد، وأن هناك أهمية كبرى لتطوير وتنمية الموانئ البحرية لتكون قاطرة للتنمية ومنافسة للموانئ المجاورة بما يعود إيجابياً علي الاقتصاد القومي

واتفق الجانبان خلال الاجتماع علي عقد ورشة عمل تفصيلية لدراسة المعوقات والعوامل التي من شأنها جذب تجارة الترانزيت.