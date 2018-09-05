برعي: إصلاح التعليم يستهدف تطوير المهارات الحياتية للطلاب

وزارة التربية والتعليم

سمر السيد:



قالت دينا برعي، كبير مستشاري وزير التعليم، إن برنامج إصلاح التعليم الذي تتبناه الوزارة حاليا، ومن المقرر تطبيقه في شهر سبتمبر الجاري يستهدف تطوير المهارات الحياتية للطلاب كالتفكير النقدي والقدرة علي الصمود، ضافت في كلمتها بفعاليات اليوم الثاني من مؤتمر اليورومني، أن هناك إطار صمم بشكل جيد بالتعاون مع منظمات دولية كاليونسكو والبنك الدولي عن إصلاح التعليم في منطقة الشرق الأوسط.



ورحبت بتطبيق الأنظمة التعليمية الخاصة من خلال المدارس الدولية وخلافه في مصر، لافتة إلي أن الوزارة تشارك سنويا في تقييمات متنوعة توضع بواسطة البنك الدولي عن قطاع التعليم وأن كانت لا تزال معدلات الأمية سيئة مقارنة بالمعدلات الدولية.



وشددت علي أن نظام التعليم المطبق في المدارس اليابانية يعتبر مصري إلا أن تلك المدارس تطبق نشاط التوكاتسو الياباني الذي يسهم في تنمية مهارات الطلاب الاجتماعية والانفعالية والجسدية والاكاديمية ليصبحوا أعضاء مسؤولين في المجتمع.



كان يوشيفومي أوموري، الممثل الرئيسي الجديد لهيئة التعاون الدولي اليابانية قد صرح للمال، أنه تم توفير دعم علي شكل قرض ميسر بقيمة ١٦٨مليون دولار لمشروع المدارس اليابانية المصرية.



وأشارت إلي أن تطوير المعلم يعتبر التحدي الرئيسي للوزارة في تطبيق النظام الإصلاحي الجديد فضلا عن تطبيق المدارس الفنية التي يعتبرها الكثيرون في مرتبة منخفضة مقارنة بالتعليم الجامعي.