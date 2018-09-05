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بورصة وشركات
رئيس البورصة: 23 مليار جنيه حجم تقييمات الـ5 طروحات المحتملة
الأربعاء 05 سبتمبر 2018 11:10 ص
محمد فريد 4
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أحمد علي:
كشف الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن حجم تقييمات الطروحات الـ5 المحتملة من القطاع الخاص في البورصة تقدر بقيمة 23 مليار جنيه.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"المال"، أن الطروحات من المحتمل تنفيذ جزء منها في العام الجاري، والباقي في 2019.
وأوضح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن الأخيرة تسعي إلي زيادة عمق السوق وحجم التداولات، مشيرا إلي أنه في سبيل ذلك قامت البورصة بعدة إجراءات أبرزها إدخال تعديلات تشريعية جديدة وإطلاق عدد من المنتجات وآليات التداول.
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