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بورصة وشركات
خالد النشار: وضع قواعد الشورت سيلنج نهاية سبتمبر
الأربعاء 05 سبتمبر 2018 11:04 ص
المستشار خالد النشار
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المستشار خالد النشار
خالد بدر الدين:
أعلن خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لوكالة رويترز اليوم الأربعاء، أن الهيئة ستنتهي من وضع القواعد والضوابط المنظمة لآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع الشورت سيلنج نهاية سبتمبر الحالى، لتكون جاهزة للتطبيق مطلع عام 2019.
وذكرت وكالة رويترز أن بيع الأوراق المالية المقترضة يختلف عن البيع على المكشوف غير المغطى فى أن المستثمر يقوم فيه ببيع أوراق غير مقترضة وتسليمها قبل فترة تسوية الأسهم، أما في بيع الأوراق المالية المقترضة الذي تستهدفه البورصة المصرية فيقترض المستثمر الأسهم ويبيعها فيما بعد بالسوق من خلال عقد بينه وبين شركة السمسرة وأمين الحفظ.
وقال النشار في اتصال هاتفي مع رويترز: سننتهي من وضع القواعد والضوابط المنظمة لآلية الشورت سيلنج نهاية سبتمبر الجارى، لنبدأ بعدها تدريب الشركات على تطبيق الآلية وسيكون لدى البورصة ومصر للمقاصة عدد من التجارب على هذه الآلية التى تساعد في زيادة السيولة وهي مطبقة في كثير من الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأضاف "سنكون جاهزين للتطبيق مطلع عام 2019 وننتظر حينها القرار الرسمي بتفعيل الآلية وبدء استخدامها".
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