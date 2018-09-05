أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

محمد فريد يستعرض تحركات زيادة تداولات البورصة

البورصة المصرية
البورصة المصرية
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فريد : نسعى للعودة ببورصة النيل كمنصة للتمويل
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فريد يستعرض ملامح تطوير البورصة في مؤتمر يورومني
البورصة المصرية

فريق المال:

استعرض محمد فريد، رئيس البورصة المصرية جهود إدارة البورصة لتطوير سوق الأوراق المالية وزيادة إحجام التداول.

وقال فريد فى كلمته بمؤتمر اليورومنى، إن البورصة تستهدف زيادة رأس المال السوقى ودخول شركات جديدة وتسهيل دخول وخروج المستثمرين الأجانب وزيادة آلية البيع والشراء فى الجلسة الواحدة.

وأضاف أن البورصة بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية تسعى لإطلاق آلية الشورت سيلينج، والتى اعتبرها مهمة للتواجد فى السوق مستقبلا لزيادة تنافسية السوق
وتطرق لمساعى إطلاق بورصة المشتقات وتنشيط صناديق المؤشرات.
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