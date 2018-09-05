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بورصة وشركات
محمد فريد يستعرض تحركات زيادة تداولات البورصة
الأربعاء 05 سبتمبر 2018 11:01 ص
البورصة المصرية
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فريد : نسعى للعودة ببورصة النيل كمنصة للتمويل
فريد يستعرض ملامح تطوير البورصة في مؤتمر يورومني
البورصة المصرية
فريق المال:
استعرض محمد فريد، رئيس البورصة المصرية جهود إدارة البورصة لتطوير سوق الأوراق المالية وزيادة إحجام التداول.
وقال فريد فى كلمته بمؤتمر اليورومنى، إن البورصة تستهدف زيادة رأس المال السوقى ودخول شركات جديدة وتسهيل دخول وخروج المستثمرين الأجانب وزيادة آلية البيع والشراء فى الجلسة الواحدة.
وأضاف أن البورصة بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية تسعى لإطلاق آلية الشورت سيلينج، والتى اعتبرها مهمة للتواجد فى السوق مستقبلا لزيادة تنافسية السوق
وتطرق لمساعى إطلاق بورصة المشتقات وتنشيط صناديق المؤشرات.
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