هيرميس تعلن إتمام طرح شركة ظفار للكهرباء بقيمة 52 مليون دولار

هيرميس

مصطفى طلعت:



أعلنت المجموعة المالية هيرميس القابضة عن إتمام الطرح العام لشركة ظفار لتوليد الكهرباء في سوق مسقط للأوراق المالية، وذلك في عملية بلغت قيمتها الإجمالية 52 مليون دولار.



وتعد شركة ظفار لتوليد الكهرباء المالكة والمشغلة لمحطة صلالة 2 المستقلة للطاقة، والتي تتكون من محطتين لتوليد الكهرباء بقدرة تعاقدية مشتركة تبلغ 718 ميجاوات، وتمثل السعة الإجمالية للمشروع، الذي يقع في محافظة ظفار بسلطنة عمان، حوالي 62% من إجمالي السعة المتعاقد عليها في نظام الطاقة بظفار.



وقامت المجموعة المالية هيرميس بدور المنسق العالمي الأوحد ومدير السجل لأسهم ظفار لتوليد الكهرباء، بينما قام بنك ظفار بدور مدير الإصدار.



وشهدت عملية الطرح قيام المساهمين الرئيسيين شركة أكوا باور، وMitsui & Co وظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة، بطرح حصة 40% من أسهم ظفار لتوليد الكهرباء في سوق مسقط للأوراق المالية أو ما يعادل 88.896 مليون سهم لصالح مجموعة من أبرز المؤسسات المالية، وذلك بسعر 0.225 ريال عماني للسهم.

وبناء على ذلك بلغ إجمالي رأس المال السوقي للشركة 50 مليون ريال عماني (ما يعادل حوالي 130 مليون دولار) وقت إتمام القيد بسوق مسقط للأوراق المالية.



وقال محمد فهميـ الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، إن طرح أسهم شركة ظفار لتوليد الكهرباء هي الصفقة السادسة التي يقوم القطاع بتنفيذها في خمسة أسواق مختلفة منذ مطلع العام الجاري، وهو ما يعكس قدرة الشركة على العمل في مختلف البيئات التشريعية وتنفيذ الصفقات المتعاقبة بجميع الأسواق التي تعمل بها.



ويأتي طرح أسهم ظفار لتوليد الكهرباء ضمن سلسلة صفقات رأس المال التي نفذتها المجموعة المالية هيرميس منذ بداية العام الجاري، ومن بينها:



· زيادة رأسمال لصالح قدامى مساهمي مجموعة مستشفيات كليوباترا بقيمة 40 مليون دولار



· زيادة رأسمال شركة أورانج بقيمة 866 مليون دولار



· بيع حصة من أسهم شركة أوراسكوم كونستراكشون بقيمة 52 مليون دولار في بورصة ناسداك دبي



· إتمام الطرح العام لأسهم ASA International للتمويل متناهي الصغر في بورصة لندن للأوراق المالية



· إتمام صفقة بيع بالسوق الثانوي لحصة 17% من أسهم شركة هيومن سوفت القابضة بقيمة 226 مليون دولار في بورصة الكويت



وأضاف فهمي أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب نجح في استقطاب كبرى المؤسسات المالية العالمية والشركات العائلية بالأسواق الإقليمية والأفراد ذوي الملاءة المالية للاكتتاب في عملية الطرح، وبالتالي تحقيق تطلعات شركة ظفار لتوليد الكهرباء نحو بناء قاعدة قوية ومتنوعة من المستثمرين خارج الإطار التقليدي لعمليات الطرح الأولي في السوق العماني التي تقتصر على المستثمرين الأفراد والمؤسسات المحلية.



وقال محمد عبيد، الرئيس التنفيذي المشارك لقطاع بنك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرميس، إن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب واصل البناء على سجله الحافل بالإنجازات، مشيرًا إلى قدرة الشركة على استيعاب احتياجات العملاء المتغيرة باستمرار وتلبية أهداف المؤسسات المالية والاستثمارية العالمية، فضلًا عن استيفاء مختلف المتطلبات التشريعية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.



وأضاف عبيد أن قدرة الشركة على تنفيذ أولى الصفقات بالسوق العمانية هو امتداد لنجاح استراتيجية التوسع بالخدمات التي تتبناها المجموعة المالية هيرميس عبر تنفيذ مختلف الصفقات خارج الأسواق التي تعمل بها، إلى جانب النتائج المشرفة التي يحققها قطاعي الترويج وتغطية الاكتتاب والوساطة في الأوراق المالية بالأسواق الناشئة والمبتدئة.



يذكر أن شركة ظفار لتوليد الكهرباء بدأت التشغيل التجاري عام 2003، وتقوم حاليًا بتوريد إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة لصالح الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بموجب اتفاقية شراء لمدة 15 عاما على أن تنتهي مدة سريان العقد عام 2033، وبلغت إيرادات الشركة 15.4 مليون ريال عماني (40 مليون دولار ) عام 2017.