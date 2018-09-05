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سيـــاســة
كبير مستشاري وزير التعليم: النظام الحالي طموح للغاية
الأربعاء 05 سبتمبر 2018 10:44 ص
التعليم تبدأ تدريب معلمي اللغة الإنجليزية
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المصريين الأحرار بالإسكندرية يناقش نظام التعليم الجديد
التعليم تبدأ تدريب معلمي اللغة الإنجليزية
سمر السيد:
وصفت دينا برعي، كبير مستشاري وزير التعليم، نظام التعليم الجديد الذي تتبناه الوزارة بالإصلاحي والطموح للغاية.
وأضافت دينا برعي، في كلمتها بفعاليات اليوم الثاني من مؤتمر اليورومني، أن هذا النظام الجديد سيستغرق تنفيذه 12سنة، ومن المقرر أن يبدأ التطبيق في سبتمبر الجاري وحتي 2030.
وأكدت تفاؤلها بتطبيق النظام، خاصة أن هناك إرادة سياسية داعمة وترغب في بناء المواطن المصري علاوة علي أن قرارات وزير التعليم الدكتور طارق شوقي شجاعة وجريئة.
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