كبير مستشاري وزير التعليم: النظام الحالي طموح للغاية

التعليم تبدأ تدريب معلمي اللغة الإنجليزية

سمر السيد:



وصفت دينا برعي، كبير مستشاري وزير التعليم، نظام التعليم الجديد الذي تتبناه الوزارة بالإصلاحي والطموح للغاية.



وأضافت دينا برعي، في كلمتها بفعاليات اليوم الثاني من مؤتمر اليورومني، أن هذا النظام الجديد سيستغرق تنفيذه 12سنة، ومن المقرر أن يبدأ التطبيق في سبتمبر الجاري وحتي 2030.



وأكدت تفاؤلها بتطبيق النظام، خاصة أن هناك إرادة سياسية داعمة وترغب في بناء المواطن المصري علاوة علي أن قرارات وزير التعليم الدكتور طارق شوقي شجاعة وجريئة.

