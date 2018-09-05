خريطة زمنية| محطات تاريخية فى مبادرة الحزام والطريق

منتدى مبادرة الحزام والطريق بين مصر والصين

شريف عيسى:



أعلن الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى، خلال زيارته للصين عن دعمه لمبادرة الحزام والطريق، خلال قمة بكين 2018 لمنتدى التعاون الصينى الأفريقى، الأمر الذى أثار العديد من التساؤلات حول تلك المبادرة.



ويعود إطلاق مبادرة الحزام والطريق إلى 2013 عندما اقترح الرئيس الصينى شي جين بينج، تولى بناء الحزام الاقتصادى لطريق الحرير، والذى تحول بمرور الوقت إلى منصة رئيسية لبناء مصير مشترك للبشرية ومنفعة عامة على المستوى الدولي.



وبعد مرور 5 سنوات من إطلاق المبادرة تمكنت الصين من تأسيس 82 منطقة تعاون اقتصادي وتجاري في الدول الواقعة على طول الحزام والطريق، باستثمارات تصل إلى 28.9 مليار دولار، وخلقت نحو 244 ألف وظيفة محلية، ووقعت الصين على 16 اتفاقية تجارة حرة مع 24 دولة ومنطقة، يقع نصفها على طول الحزام والطريق.



وفى إطار المبادرة زادت الشركات الصينية من استثماراتها في 54 دولة على طول الحزام والطريق، فالاستثمارات الجديدة المضافة التي بلغت 8.55 مليار دولار أمريكي مثلت 11.8 بالمئة زيادة على أساس سنوي، وتقدر قيمة عقود البناء الجديدة على طول الحزام والطريق بـ57.11 مليار دولار أمريكي.



كما أقامت الصين 81 مؤسسة تعليمية ومشروعا تعليميا إضافة إلى 35 مركزا ثقافيا في الدول على طول الحزام والطريق. وفي النصف الأول من 2018، أنفقت الصين أكثر من 270 مليون يوان (39.3 مليون دولار تقريبا) على منح طريق الحرير الدراسية.



التقرير التالى يرصد أهم المحطات التاريخية فى مبادرة الحزام والطريق على النحو التالى:





