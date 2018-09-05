مصر للحياة تسعى لزيادة مبيعات أمان إلى 1.3 مليار جنيه

مصرللحياة

الشاذلى جمعة:



تخطط شركة مصر لتأمينات الحياة لزيادة مبيعات شهادة «أمان المصريين» والتى يتم بيعها وتوزيعها من خلال البنوك المتحالفة معها وهى «الأهلى» و«مصر» و«القاهرة» و«الزراعى» إلى 1.3 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى 2018/2019.



كشف الدكتور أحمد عبدالعزيز، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب للشركة، أن حجم مبيعات البنوك من الشهادة بلغ مليار جنيه بنهاية الشهر الماضى، فيما بلغ حجم أقساط الشركة منها 100 مليون.



وأضاف أن الشركة تسعى لتحقيق معدل نمو سنوى فى حجم مبيعات الوثيقة بنسبة %30، وهو ما سوف يساهم فى زيادة حصيلة الأقساط الناتجة عن الشهادة بنفس النسبة، مشيرًا إلى أن حجم الإقبال على شراء الشهادة من البنوك جيد.



وشهادة «أمان المصريين» هى منتج مشترك بين «مصر لتأمينات الحياة« وبنوك «الأهلى» و«مصر» و«القاهرة» و«الزراعى» وهى لا تحتاج إلى توقيع كشف طبى أو توقيع العميل على إقرار بعدم إصابته أو معاناته من أى مرض مزمن.



وتوفر الشهادة الحماية التأمينية لحاملها فى حالتى الوفاة الطبيعية والوفاة بحادث ضمن تغطيات تأمين الحياة المؤقت، وتبلغ مدة الوثيقة 3 سنوات ويمكن تجديدها حتى 9 سنوات، ويوجد 5 شرائح للشهادة والتى يمكن لأى مواطن شراؤها بقيم 500 و1000 و1500 و2000 و2500 جنيه، وتتدرج مبالغ التأمين فى حالة الوفاة الطبيعية من 10 آلاف إلى 20 و30 و40 و50 ألف جنيه وفقا لقيمة الوثيقة، وبالنسبة للوفاة بحادث يتدرج المبلغ من 50 ألفا إلى 100 و150 و200 و250 ألف جنيه.



وفى حالة تحقق الخطر سواء الوفاة الطبيعية أو الوفاة بحادث يمكن صرف مبلغ التعويض كاملا أو فى صورة معاش شهرى لمدة 5 أو 10 سنوات وفقا لرغبة العميل، لافتا إلى أن القسط التأمينى الخاص للشهادة يتراوح من 4 جنيهات شهريا، أى 144 جنيهًا خلال 3 سنوات بالنسبة للوثيقة التى قيمتها 500 جنيه ويتضاعف القسط مع تضاعف قيمة الوثيقة حتى يبلغ 20 جنيها شهريا أى 720 جنيها خلال 36 شهرا للوثيقة التى قيمتها 2500 جنيه.