هشام توفيق 556996

أحمد على وعصام عميرة:



ألزمت وزارة قطاع الأعمال شركات الإسكان الثلاث التابعة لـ«القابضة للتشييد»، وهى «مصر الجديدة» و«النصر للإسكان» و«المعادى للتنمية» بالانتهاء من إعداد خطة تطوير %50 على الأقل من محفظة الأراضى والبدء فى تنفيذها خلال عامين.



وأكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أنه من غير المقبول أن تظل الأراضى المملوكة لشركات الإسكان التابعة لقطاع الأعمال العام، غير مطورة وغير مستغلة، فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة لزيادة إيراداتها واستغلال مواردها.



وأوضح توفيق أن هذا القرار جاء ضمن خطة تطوير الشركة القابضة للتشييد والتعمير، والتى تضمنت أيضًا إجراء دراسة لتحديد شركات المقاولات التابعة التى يُمكن دمجها لتحقيق التكامل بينها.



وتمتلك «القابضة للتشييد» نحو 9 شركات مقاولات تابعة، وهى النصر العامة -حسن علام، المقاولات المصرية، المساهمة المصرية للمقاولات، النصر للمبانى «إيجيكو»، مصر لأعمال الأسمنت المسلح، أطلس للمقاولات، والعامة للإنشاءات «رولان»، والمصرية العامة للمبانى، والقاهرة العامة للمقاولات.



وكشف توفيق أن الدراسة التى أعدتها الوزارة على %70 من شركاتها التابعة أظهرت وجود كيانين فى وضعية صعبة للغاية، مشيرًا إلى وجود احتمالات لتصفيتهما بشكل نهائى.

