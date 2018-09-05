EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
قطاع الأعمال تُلزم مصر الجديدة والنصر والمعادى بتطوير %50 من الأراضى خلال عامين
الأربعاء 05 سبتمبر 2018 10:12 ص
هشام توفيق 556996
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
الوزير هشام توفيق: «قطاع الأعمال» تسير بخطوات مدروسة نحو تطوير ومضاعفة العائد الاستثمارى
قطاع الأعمال تدرس إنشاء محطة لتوليد الكهرباء لـ"مصر للألومنيوم"
قطاع الأعمال تدرس التوسع في إنتاج إطارات الجرارات بشركة النقل والهندسة
هشام توفيق 556996
أحمد على وعصام عميرة:
ألزمت وزارة قطاع الأعمال شركات الإسكان الثلاث التابعة لـ«القابضة للتشييد»، وهى «مصر الجديدة» و«النصر للإسكان» و«المعادى للتنمية» بالانتهاء من إعداد خطة تطوير %50 على الأقل من محفظة الأراضى والبدء فى تنفيذها خلال عامين.
وأكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أنه من غير المقبول أن تظل الأراضى المملوكة لشركات الإسكان التابعة لقطاع الأعمال العام، غير مطورة وغير مستغلة، فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة لزيادة إيراداتها واستغلال مواردها.
وأوضح توفيق أن هذا القرار جاء ضمن خطة تطوير الشركة القابضة للتشييد والتعمير، والتى تضمنت أيضًا إجراء دراسة لتحديد شركات المقاولات التابعة التى يُمكن دمجها لتحقيق التكامل بينها.
وتمتلك «القابضة للتشييد» نحو 9 شركات مقاولات تابعة، وهى النصر العامة -حسن علام، المقاولات المصرية، المساهمة المصرية للمقاولات، النصر للمبانى «إيجيكو»، مصر لأعمال الأسمنت المسلح، أطلس للمقاولات، والعامة للإنشاءات «رولان»، والمصرية العامة للمبانى، والقاهرة العامة للمقاولات.
وكشف توفيق أن الدراسة التى أعدتها الوزارة على %70 من شركاتها التابعة أظهرت وجود كيانين فى وضعية صعبة للغاية، مشيرًا إلى وجود احتمالات لتصفيتهما بشكل نهائى.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا