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عقـــارات
850 فداناً إجمالى الطرح الثالث بالعاصمة والمفاوضات بطيئة مع إعمار
الأربعاء 05 سبتمبر 2018 09:56 ص
العاصمة الادارية الجديدة 11
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بدور إبراهيم:
كشف اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن إجمالى مساحة أراضى الطرح الثالث التى أعلن عنها مؤخراً، تبلغ 850 فداناً بالحى R8، تعادل ما يقرب من نصف مساحة الحى بالكامل.
وأشار فى تصريحات خاصة لـ «المال» إلى أن عدد القطع المطروحة نحو 25 قطعة، بمساحات تبدأ من 20 فدانا،ً لتنفيذ كومباوندات سكنية عمرانية متكاملة، لافتا إلى حرص الشركة على تنويع المساحات، لتلبية احتياجات شرائح متنوعة من المستثمرين.
وأوضح أن هناك 18 شركة، كان قد تم منحها أولوية، للحصول على أراض بنفس أسعار الطرح الثانى، كونها شركات كانت قد تقدمت بطلبات للحصول على أراض وبسبب زيادة الطلب ونفاد المعروض فى عدم تلبية رغباتها.
وشملت هذه الشركات: الدولية للاستثمار العقارى، والتعمير والإسكان للاستثمار العقارى، وعقار مصر للتطوير العمرانى، وجمعية دريم للإسكان، والمجموعة المتحدة للهندسة والإنشاءات، ونادى أعضاء هيئة تدريس جامعة عين شمس، والجمعية التعاونية للبناء والإسكان لضباط مباحث القاهرة، وشركة لافيردى مصر للاستثمار العقارى، وشركة دبى للاستثمار العقارى، وجمعية الحكماء لضباط الشرطة، وشركة الخليج للاستثمار، والجمعية التعاونية للبناء والإسكان لضباط القوات المسلحة، وشركة كورتر أستون للاستثمار العقارى، والشركة الوطنية للتنمية العقارية، وبى بى سى للاستثمار العقارى، ودهب للتنمية العمرانية، والمصرية الإماراتية للاستثمار والتطوير العقارى، وليفنج ياردز للتسويق والتطوير العقارى.
وكان قد تم تحديد أول أغسطس الماضى موعداً نهائيا لتقدم تلك الشركات حال رغبتها فى الحصول على أراض بأسعار الطرح الثانى، والتى بلغت 3800 جنيه للمتر، تزيد عن ذلك فى بعض المواقع المميزة.
وتتمثل آليات الحصول على أراض بالعاصمة فى دفع %2 مقدم حجز، يستكمل إلى %20 كشرط للتخصيص.
وأضاف «عابدين» أنه فيما يتعلق بالمفاوضات مع شركة إعمار مصر للتنمية، والتى ترغب فى اقتناص 1500 فدان، فهى تسير بشكل بطىء من جانب الشركة، ولم يتم حسم موقفها، أو الوصول إلى أى نتائج ومازالت المفاوضات مستمرة.
وأشار إلى إنه يتم دراسة العديد من العروض الأخرى من قبل شركات تطوير عقارى كبرى، للحصول على أراض بغرض تنمية وتطوير مساحات كبيرة.
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