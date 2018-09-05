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عقـــارات
ماستر جروب تطلق احدث مشاريعها العقارية the city valley
الأربعاء 05 سبتمبر 2018 09:45 ص
ماستر جروب تطلق احدث مشاريعها العقارية
أخر الأخبار
ماستر جروب تطلق احدث مشاريعها العقارية
أحمد حمدي:
أطلقت شركة ماستر جروب العقارية أحدث مشاريعها في العاصمة الإدارية الجديدة، وهو مشروع the city valley، الذي يعد امتدادا لنجاحات مشروعي the city 1 & the city 2.
أعلن محمد لاشين رئيس مجلس إدارة الشركة عن ضخ الشركة لاستثمارات تقدر ب 6 مليارات جنيه في المشروع الجديد الذي سيمثل نقلة في نوعية المشاريع بالعاصمة الإدارية.
الحفل شهد حضور كثيف من الوسط الفني وكان من ابرز الحضور الدكتور اشرف زكي نقيب الممثلين ورئيس أكاديمية الفنون وزوجته الفنانة روجينا والنجم اللبنانية رزان مغربي والنجم محمد نجاتي والمطرب محمد نور والمطربة اللبنانية مروة والفنانة لقاء سويدان والفنان احمد عبد العزيز والفنانة أميرة الشريف والفنان محمد فرج والمذيعة منة عمارة وقدم فقرات الحفل المذيع اللامع خالد عليش والاعلامية انجي علي ، وكان ختام الحفل مع الفنان الكبير محمد فؤاد الذي تألق علي مدار ساعتين.
الحفل جاء من تنظيم شركة سترايك ميديا الرائدة في تنظيم الاحداث الإعلامية والفنية الكبري وخبير التسويق طارق عبد المحسن .
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