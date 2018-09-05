EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
استثمار
بكين تخصص 6 مليارات دولار للنظام المصرفى المصرى
الأربعاء 05 سبتمبر 2018 09:44 ص
البنك المركزى المصرى
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
الرئيس يدعو بكين لتشجيع السياحة الصينية لمصر
السيسي يعلن من بكين حلولا لأزمات المنطقة ويعلق على الربيع العربي
تفاصيل زيارة الرئيس لبكين وتوجه لزيادة التبادل التجاري
البنك المركزى المصرى
■ مشروع صينى للمنسوجات بقيمة مليار دولار فى محور قناة السويس
سمر السيد:
وقع كل من بنك التنمية الصينى والبنك المركزى المصرى اتفاقا، تم بموجبه تخصيص أكثر من 6 مليارات دولار للنظام المصرفى المحلى.
ودون الكشف عن أى تفاصيل بشأن الاتفاق، قال هان بينج، المستشار الاقتصادى والتجارى لدى السفارة الصينية بالقاهرة، إن التعاون بين المؤسسات المالية الصينية والمصرية يستمر فى التحسن بصورة جيدة، مؤكدًا أن هذه التمويلات تعتبر ضخمة، وستساعد على تعزيز التعاون الاقتصادى بين الدولتين.
وأشار فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر يورومنى الذى انعقد أمس، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى كان قد ترأس وفداً للمشاركة فى فعاليات منتدى التعاون الصينى الأفريقى الذى انعقد فى العاصمة الصينية بكين وانتهت فعالياته أمس، لافتا إلى أنه تم التوقيع على مشروع صينى للمنسوجات بالمنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس، بقيمة مليار دولار تقريباً، على هامش المنتدى.
كان البنك المركزى المصرى قد وقع مع نظيره الصينى فى 2016، اتفاقًا لمبادلة العملة بما يتراوح بين 2.6 و2.7 مليار دولار، تعادل 18 مليار يوان، لعب دورا مهما فى تقوية احتياطات مصر من العملة الأجنبية إلى جانب مقابلة متطلبات صندوق النقد الدولى لاقتراض 12 مليار دولار.
وأكد بينج أن اتفاق مشروع المنسوجات يعتبر إطاريًا، ومن المتوقع أن يتم تنفيذه نهاية العام الجارى أو مطلع العام المقبل، لافتاً إلى أنه تم التوقيع أيضاً على اتفاقيات لمشروعات صينية أخرى فى العاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة الاقنتصادية لمحور قناة السويس، وشدد على أهمية استخدام المنتدى كمنصة جيدة للتعاون بين الدول فى الفترة المقبلة.
وتوقع أن تشهد السنوات المقبلة مزيداً من الاستثمارات الصينية فى السوق المحلية، لافتاً إلى أنه بناءً على كلمة الرئيس الصينى سيشهد التعاون مع افريقيا تطوراً سريعاً فى الأعوام الثلاثة المقبلة.
وقال إن بلاده تعتبر مصر من أهم الدول الأفريقية، كما يمكن أن تلعب دورًا مهمًا فى تعزيز التعاون مع القارة السمراء، خاصةً أنها ستتولى منصب رئيس الاتحاد الأفريقى فى العام المقبل.
فى سياق مختلف، أشار بينج إلى أن التبادل التجارى بين القاهرة وبكين يسير الآن بصورة جيدة رغم وجود بعض المشكلات، متوقعا أن يشهد هذا العام انتعاشة وزيادة فى معدلاته عقب تراجعها فى العام 2016/2017 نتيجة تعويم الجنيه.
ولفت إلى أن الصادرات المصرية فى مجال المنتجات الزراعية سجلت زيادة فى حجمها العام الماضى، مشيرا إلى تصدير كميات كبيرة من البرتقال، فضلاً عن العنب الذى تم تصديره لأول مرة العام الماضى، وقال إن وفدًا صينيا سيزور مصر الأسبوع المقبل، لمتابعة ملف تصدير التمور المصرية يعقبها التوقيع على اتفاق لتصديره لسوق بكين.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا