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روسيا تبدأ بإعداد رائدي الفضاء الإماراتيين للرحلة
الأربعاء 05 سبتمبر 2018 09:36 ص
روسيا
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روسيا
متابعات:
ذكر مركز إعداد رواد الفضاء الروسي عن بدء تجهيز رائدي الفضاء الإماراتيين لأول رحلة فضائية لهما، ومن المقرر أن تكون على متن مركبة "سويوز أم أس" الفضائية.
ويبدأ تدريب الطيار العسكري هزاع علي المنصوري وخبير تكنولوجيا المعلومات سلطان سيف النيادي تحضيرا للرحلة الفضائية بعد أن اختارتهما اللجنة الطبية في نهاية الشهر الماضي.
ويشمل برنامج الإعداد التمارين البدنية والتدريب على العمل بظروف طارئة والتحليقات على متن طائرة "إيل 76" والتكيف مع حالة انعدام الوزن التي يتعرض لها رواد الفضاء أثناء الرحلات.
وستجري غالبية التدريبات في مقر مركز إعداد رواد الفضاء، والمرحلة الأخيرة منها في مطار بايكونور الفضائي على أراضي كازاخستان.
ومن المقرر إطلاق أول طاقم إماراتي لرواد الفضاء إلى المحطة الفضائية الدولية في أبريل عام 2019.
روسيا
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