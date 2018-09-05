شريف عيسى



استحوذت 8 دول على إجمالى مبيعات السيارات الكهربائية عالميا خلال الشهور السبعة الأولى من هذا العام، وفقا للإحصائيات الصادرة عن موقع ev سيلز.



واستطاعت الدول الأسيوية من حصد 61% من المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية، بإجمالى 557 ألفا، و571 وحدة، فيما مثل نصيب الدول الأوروبية منها24% بعد أن تمكنت من تسليم 221 ألفا، و431 سيارة كهربائية.









واستمر احتلال الصين قائمة الدول الأكثر مبيعا لطرازات كهربائية خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يوليو من 2018، بعد أن تمكنت من تسليم 419 ألفا، و492 وحدة، تستحوذ على حصة تصل إلى 46% من المبيعات العالمية لتلك الفئة من السيارات.

ويعود تصدر الصين قائمة الدول الأكثر مبيعا للمركبات كهربائية إلى الدعم الذى تقدمه سلطات بكين سواء لمصنعى تلك السيارات، أول المقبلين على شرائها ضمن مساعيها لخفض معدلات التلوث بها، وتحسين جودة الهواء.وجاءت ألمانيا بالمركز الثانى فى قائمة الدول الأكثر مبيعا لطرازات كهربائية بإجمالى 158 ألفا، و680 وحدة، بحصة سوقية تقدر بنحو 18%.اقتنصت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الثالث فى قائمة الدول الأكثر إقبالا على شراء سيارات كهربائية، ليصل عدد المركبات التى تم تسليمها بها 132 ألفا، و666 وحدة، بحصة سوقية 15%.واستحوذت اليابان على المرتبة الرابعة بالقائمة، إذ بلغ إجمالى مبيعات السيارات الكهربائية بها خلال الشهور السبعة الأولى 38 ألفا، و371 سيارة، بحصة تصل إلى 11% من المبيعات الإجمالية لها.وحلت كوريا الجنوبية فى المرتبة الخامسة بإجمالى 38 ألفا، و371 سيارة كهربائية مباعة، بحصة سوقية تصل إلى 4%، أما المركز السادس فحصلت عليه فرنسا بعد أن تمكنت من بيع 30 ألفا، و371 مركبة كهربائية، بحصة تقدر بنحو 3% من المبيعات العالمية.أما المركز السابع فجاء من حظ دولة السويد والتي بلغ إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية بها 19 ألفا، و 983 سيارة، بحصة سوقية 2%، فيما استطاعت المملكة المتحدة من الاستقرار بالرتبة الثامنة بالقائمة بإجمالى 11 ألفا، و980 وحدة، بحصة تصل إلى 1% من المبيعات العالمية الإجمالية للسيارات الكهربائية.