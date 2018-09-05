EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
الإسكندرية
مطالب الإسكندرانية من المحافظ الجديد بعد 5 أيام من تعيينه
الأربعاء 05 سبتمبر 2018 12:16 ص
محافظ الإسكندرية الجديد عبد العزيز قنصوة
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
الإسكندرية تطرح مناقصة رصف الطرق أمام المكاتب الاستشارية
المصريين الأحرار يطرح على محافظ الإسكندرية حلولا للمشكلات
المصريين الأحرار بالإسكندرية يناقش نظام التعليم الجديد
صرف الإسكندرية تدرس تحويل مخلفات محطات المعالجة لسماد عضوي
جراف | أهم الفعاليات الثقافية اليوم بالقاهرة والإسكندرية
محافظ الإسكندرية الجديد عبد العزيز قنصوة
مها يونس:
رغم من مرور خمسة أيام على تولي الدكتور عبد العزيز قنصوة مقاليد محافظة الإسكندرية، إلا أن صفحات التواصل الإجتماعي لاتزال تشهد تصدر مطالبات مواطني الثغر من المحافظ الجديد، والتي حملت أكثر من "هاشتاج" لإيصال مطالبهم له بشكل أكثر تفاعلية.
وتركزت مطالب السكندريين - على أحد الصفحات الرسمية التابعة لديوان عام المحافظة- على حق المواطن في رؤية البحر من خلال الكورنيش دون حواجز أو "كافيهات"، ونوادى، وعودة الإسكندرية لعراقتها وجمالها المعهود على مر التاريخ، في حين بلوغ عدد من شواطئ الثغر "الخاصة" إلى رسوم دخول تصل إلى 150 جنيه، للفرد.
كما تطرقوا إلى المطالبة برفع كفاءة الطرق ورصفها وإنارتها، رفع كفاءة الصرف الصحى وشنايش تصريف الأمطار، رفع كفاءة محطات مياه الشرب ونقاءها ورفع ضغطها، فضلاً عن الإهتمام برفع القمامة أولا بأول، وعودة جمعها من المنازل ومنع النباشين.
بينما طالب أخرون بمنع ظاهرة "التوك توك" والتي وصل إنتشارها للمناطق الراقية بالمحافظة على الرغم من أنها كانت تعمل على المناطق الشعبية لما تحويه من أزقة، فضلاً عن مطالبتهم بتنظيم حركة الميكروباص وتقنين أوضاع سيارات السوزوكي، رفع الإشغالات من الميادين والشوارع الرئيسية والداخلية على السواء وإحترام محيط الأرصفة من قبل المحال التجارية.
جاء ذلك إضافة إلى الاهتمام بملف المباني المخالفة ومنع التعديات الجديدة ومحاربة هدم المباني الأثرية، والنظر للمناطق النائية التي لم تتمتع حتى الآن بصرف صحي على غرار قرى أبيس الكائنة بشرق المحافظة.
الإسكندرية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا