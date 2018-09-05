مطالب الإسكندرانية من المحافظ الجديد بعد 5 أيام من تعيينه

مها يونس:





رغم من مرور خمسة أيام على تولي الدكتور عبد العزيز قنصوة مقاليد محافظة الإسكندرية، إلا أن صفحات التواصل الإجتماعي لاتزال تشهد تصدر مطالبات مواطني الثغر من المحافظ الجديد، والتي حملت أكثر من "هاشتاج" لإيصال مطالبهم له بشكل أكثر تفاعلية.





وتركزت مطالب السكندريين - على أحد الصفحات الرسمية التابعة لديوان عام المحافظة- على حق المواطن في رؤية البحر من خلال الكورنيش دون حواجز أو "كافيهات"، ونوادى، وعودة الإسكندرية لعراقتها وجمالها المعهود على مر التاريخ، في حين بلوغ عدد من شواطئ الثغر "الخاصة" إلى رسوم دخول تصل إلى 150 جنيه، للفرد.





كما تطرقوا إلى المطالبة برفع كفاءة الطرق ورصفها وإنارتها، رفع كفاءة الصرف الصحى وشنايش تصريف الأمطار، رفع كفاءة محطات مياه الشرب ونقاءها ورفع ضغطها، فضلاً عن الإهتمام برفع القمامة أولا بأول، وعودة جمعها من المنازل ومنع النباشين.





بينما طالب أخرون بمنع ظاهرة "التوك توك" والتي وصل إنتشارها للمناطق الراقية بالمحافظة على الرغم من أنها كانت تعمل على المناطق الشعبية لما تحويه من أزقة، فضلاً عن مطالبتهم بتنظيم حركة الميكروباص وتقنين أوضاع سيارات السوزوكي، رفع الإشغالات من الميادين والشوارع الرئيسية والداخلية على السواء وإحترام محيط الأرصفة من قبل المحال التجارية.





جاء ذلك إضافة إلى الاهتمام بملف المباني المخالفة ومنع التعديات الجديدة ومحاربة هدم المباني الأثرية، والنظر للمناطق النائية التي لم تتمتع حتى الآن بصرف صحي على غرار قرى أبيس الكائنة بشرق المحافظة.