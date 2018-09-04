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ثقافة وفنون
فوكس للسينما بالإمارات: البدلة يتخطى 5 ملايين درهم
الثلاثاء 04 سبتمبر 2018 11:54 م
فيلم البدلة
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"البدلة" فيلم مقتبس أصبح رقم واحد
البدلة يتصدر أفلام العيد
فيلم البدلة
أحمد حمدي:
حقق الفيلم المصري"البدلة" لتامر حسنى نجاحاً كبيراً بدولة الإمارات، كأول فيلم مصري يحقق 5 ملايين درهم في دور العرض الإماراتية.
وجاءت إيرادات الفيلم خلال 5 ايام عرض فقط من عرضه في سينمات فوكس بالإمارات.
وأكدت ادارة فوكس سينما، أن "البدلة" هو الفيلم العربي الأول الذي يجني كل هذه الإيرادات في فترة قصيرة، بسبب الخلطة الكوميدية التي قدمها الفنانين تامر حسني وأكرم حسني، والمخرج ماندو العدل، للوصول لقلوب الجماهير العربية بدولة الإمارات، حيث تم بيع أكثر من 115 ألف تذكرة في مختلف إمارات الدولة، ليكون أول فيلم عربي يحقق هذا الإنجاز.
على الجانب الأخر، قد أعلن رئيس غرفة صناعة السينما المصرية، في وقت سابق، عن تفوق "البدلة" على بقية الأعمال الأخرى المعروضة في مصر خلال عيد الأضحى المبارك، وتصدر الإيرادات ب 30 مليون جنيهاً مصرياً "ستة ملايين ومائتي وخمسون ألف درهم إماراتي"، لينهي حالة الجدل التي اجتاحت الوسط الفني خلال فترة العيد وتضارب التصريحات حول أرقام الإيرادات.
ودعا جاك كروجر مدير عام فوكس سينما الإمارات الجمهور االعربي المتواجد بالدولة بمشاهدة العمل نظراً لرفعه من دور العرض خلال فترة قصيرة، وأكد أن هذا الفيلم جنى ايرادات لم تكن متوقعة من قبل الإدارة، خاصة وأن الأفلام العربية قليلاً ما تلقى اقبال بعكس الأفلام الأجنبية، وأفلام بوليود، الموجودة بمختلف سينمات فوكس بالإمارات.
فيلم "البدلة" سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج وليد منصور، وقصة وبطولة تامر حسنى، بمشاركة أكرم حسنى، وأمينة خليل، وماجد المصرى، ودلال عبد العزيز، ومحمود البزاوى، وحسن حسنى، وطاهر أبو ليلة، ومحمد سراج، وضيوف الشرف حسن الرداد وايمى سمير غانم وأحمد زاهر وأحمد شوبير ومجدى عبد الغنى وتامر أمين.
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