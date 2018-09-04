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الإسكندرية
الإسكندرية تطرح مناقصة رصف الطرق أمام المكاتب الاستشارية
الثلاثاء 04 سبتمبر 2018 11:43 م
رصف طريق
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رصف طريق
مها يونس:
قررت محافظة الإسكندرية طرح عملية الإشراف الفني على عمليات رصف الطرق والأرصفة بنطاق أحياء المحافظة العشرة، وذلك فيما بين المكاتب الاستشارية المتخصصة، من خلال مناقصة عامة، بقيمة تأمين مؤقت نحو 5 آلاف جنيه لكل مقايسة على حدى.
وأوضحت مصادر مسئولة بإدارة العقود والمشتريات بديوان عام المحافظة، أن هناك عدد 6 مقايسات بقيمة تأمينية مؤقتة إجمالية 30 ألف جنيه، محددة قيمة كراسة الشروط و المواصفات بنحو 500 جنيه، وذلك بجلسة العاشر من سبتمبر الجاري.
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