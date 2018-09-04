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اتصالات وتكنولوجيا
لافا الهندية تحتفل بمرور عام على تواجدها في مصر
الثلاثاء 04 سبتمبر 2018 11:32 م
هواتف لافا الهندية
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هواتف لافا الهندية
المال - خاص:
أعلنت شركة لافا الهندية للهواتف عن إطلاق مهرجان " لاﭬـا الكبير " على جميع منتجاتها من الهواتف المحمولة خلال السنوات القليلة الماضية بمناسبة إحتفالها بمرور عام على تواجدها فى السوق المصرى .
وأوضحت الشركه في بيان صحفي أنها خلال العام الماضي اقتحمت لاﭬـا السوق المصرية و قدمت منتجات عالية الجودة في مختلف الفئات لتلبية مطالب المستهلك المصري ولم تقتصر الشركة علي تقديم منتجات هواتف متميزة فقط، بل سعت علي توفير مراكز صيانة في جميع انحاء الجمهورية لخدمة عملائها و تلبية احتياجتهم.
وأضاف LAVA أنه بمناسبة مرور عام على إنطلاقها في الأسواق المصرية فإنها تقدم مهرجان كبير على جميع منتجاتها في جميع الفئات لإرضاء محبين شراء الهواتف و لمواكبة الطلب على شراء منتجات الشركة.
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