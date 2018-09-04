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اقتصاد وأسواق
وزير المالية: الفاتورة الضريبية الإلكترونية ستكون إلزامية وعقوبات للمخالفين
الثلاثاء 04 سبتمبر 2018 11:03 م
محمد معيط
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محمد معيط
متابعات:
أكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أن الفاتورة الضريبية الإلكترونية، ستكون إلزامية على كل الممولين، بمجرد صدور تعديلات تشريعية على قانون الضرائب، مؤكدا أنه جارٍ تجارب عدة برامج لربط الجهات المختلفة مع مصلحة الضرائب إلكترونيا.
وذكر الوزير، في لقاء تلفزيوني مع الإعلامية دينا سالم، على قناة إكسترا نيوز، أنه سيتم فرض عقوبات على المخالفين لتقديم الفاتورة الضريبية إلكترونيا، قد تصل لسحب الترخيص.
وتابع: هندخل بقانون لإلزام الفاتورة الإلكترونية.. معناه إن كل جهة هتحط عندها برنامج.. بدأنا الاختبارات.. بحط البرنامج لربط الجهة مع مصلحة الضرائب.. ولن يستطيع أحد تجاهل هذا الإجراء.. هناك عقوبات على المخالفين قد تصل لسحب الترخيص.. الموضوع هياخد وقت لكن خدنا موافقة مجلس الوزراء لإعداد الدراسة مع بيت خبرة عالمي وهنجيب شركة تساعدنا.. وفيه شركتين واحدة ياباني وواحدة صيني بنطبق البرامج بتاعتهم في هذا المجال.
وأضاف: هنطور من أداء مصلحة الضرائب.. خلال شهور قليلة إن شاء الله.. مصلحة الضرائب المصرية والمنظومة المميكنة ستكون شيء نفتخر به.
وكان الوزير قال خلال مشاركته اليوم في مؤتمر يورمني 2018، أن الوزارة بصدد التقدم بتشريع جديد الشهر المقبل بغرض إلزام الممولين بالفاتورة الإلكترونية، بما يسهم في تسهل الإجراءات الضريبية.
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