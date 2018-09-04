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اقتصاد وأسواق
وزير المالية: غرامة 10% على من يتمسك بالسداد النقدي للمدفوعات الحكومية
الثلاثاء 04 سبتمبر 2018 10:50 م
محمد معيط وزير المالية
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محمد معيط وزير المالية
متابعات:
قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن تحصيل المدفوعات الحكومية إلكترونيا، سيكون إلزاميا بداية من العام المقبل، مؤكدا فرض غرامة 10% في حال تمسك أي مواطن بسداد المدفوعات الحكومية بشكل يدوي أو ورقي.
وذكر معيط في لقاء تلفزيوني، مع الإعلامية دينا سالم، على قناة إكسترا نيوز، أن السداد الإلكتروني للمدفوعات الحكومي تحدٍ كبير، الهدف منه هو ترسيخ مفهوم الشمول المالي، والتخلص من المعاملات الورقية قدر الإمكان.
وتابع : نرغب في أن يتم التحصيل إلكترونيا في كافة الجهات الحكومية مثل المرور والمحليات وغيرها، الهدف هو إعطاء رسالة إلى أن هذه الدولة ترغب في أن تسير بسرعة في طريق الشمول المالي وتعظيم المعاملات المالية الإلكترونية.
وأكد أن شعر بالحزن، حين طالب بعض الخبراء الدوليين من الحكومة، النظر إلى تجارب دول مثل غانا ونيجيرا في الشمول المالي، في إشارة إلى تأخر مصر في هذا المجال عن تلك الدول.
وأضاف: ومن سيتمسك بالدفع نقدي سيدفع مصروفات إدارية تصل إلى 10% في بعض الخدمات.. التعامل سيكون إلكترونيا عبر كروت مسبقة الدفع .. والله مش قصدي أسبب آلام للناس.. صعب عليا حاجة واحنا في مؤتمر للشمول المالي.. اللي جايين من برا قالولنا شوفوا دولة غانا ونيجيرا عملوا إيه في مجال الشمول المالي.
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