فريق واما يتعاقد مع ياسر خليل لإنتاج ألبوم جديد صيف 2019

فريق واما الغنائى

أحمد حمدي



تعاقد فريق واما الغنائى مع ياسر خليل وشركته Highway لإنتاج ألبومهم الغنائى الجديد، والذى يتم التحضير له حاليا ليكون جاهزا للطرح فى الأسواق صيف 2019، كما ستقوم الشركة المنتجة بإدارة أعمال "واما" والاتفاق على حفلاتهم داخل مصر وخارجها.



ويتم حاليا عقد جلسات عمل بين فريق واما مع ياسر خليل من أجل الاستقرار على الأغنيات التى سيتم تقديمها فى الألبوم، لاسيما فى ظل رغبة "خليل" فى أن يتم تقديم الفريق الغنائى بشكل مختلف عن ما قدموه من قبل ووضعهم فى مكانتهم الفنية التى يستحقها "واما".



ويعتبر فريق واما، واحدا من أقدم الفرق الغنائية فى مصر، ويتكون من النجوم أحمد فهمى، وأحمد الشامى، ومحمد نور، ونادر حمدي، وكانت بداية انطلاقتهم عام 2002 مع ألبوم يا ليل، وفى رصيدهم الفنى 4 ألبومات بجانب عدد من الأغنيات المنفردة.



يذكر أن ياسر خليل وشركته Highway، تعاقدت منذ فترة مع الفنان رامي جمال لإدارة أعماله، كما سيتم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن باقى تعاقدات الشركة والتى ستكون مفاجأة فى الوسط الفنى.