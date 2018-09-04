محمد سعفان: زيادة دور الحركة النقابية العربية لتوفير فرص عمل للشباب

محمد سعفان وزير القوي العاملة

كتبت: دعاء حسني



شدد محمد سعفان وزير القوى العاملة على أهمية الدور الذى تقوم به الحركة النقابية العربية فى الفترة الحالية، مؤكدا ضرورة زيادة هذا الدور بهدف إيجاد فرص عمل للشباب العربى للحد من مشكلة البطالة في معظم الدولة العربية، فضلا عن حماية ورعاية حقوق العمال، وتحقيق مناخ عمل مستقر، ووحدة التنظيم النقابي العربي.



جاء ذلك خلال لقاء الوزير، اليوم الثلاثاء، بمكتبه بديوان عام الوزارة وفد النقابة العامة للإعلام بالكويت برئاسة فهد العنزي رئيس النقابة، الذى يزور مصر حاليا بدعوة من النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام بحضور مجدي البدوي رئيس النقابة.



وأشاد سعفان خلال اللقاء بالتعاون بين مصر والكويت فى شتى المجالات، واهتمام وزارة العمل، والتنظيم النقابي بالكويت برعاية العاملين المصريين بالكويت، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت تطورا كبيرا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على كافة الأصعدة، وأن أهم ما يميز هذه العلاقات، إنها ديناميكية ومتجددة باستمرار وتتسم دائما بالإخاء بين الشعبين الشقيقين.



واستعرض الوزير مراحل الانتخابات النقابية العمالية المصرية الأخيرة في ظل القانون قانون التنظيمات النقابية 213 لسنة 2017 وعلاجه لكل ملاحظات منظمة العمل الدولية، مشيرا إلى أن هذه الانتخابات أجريت -بعد 12 عاما من أخر انتخابات عام 2006- وتستمر لمدة 4 سنوات، وسوف تظهر ملامح الديمقراطية في هذا القانون بنسبة 100% في الدورة المقبلة.



ومن جانبه أشاد الوفد بالعلاقات بين البلدين وبدور مصر الريادي، مؤكدين أن الكويت ومصر كيان واحد لا يتجزأ، ولا يمكن أن تستغني بلادهم عن مصر.



وعرض الوفد التسلسل النقابي بالكويت، طالبين تزويدهم بقانون التنظيمات النقابية المصري الجديد للاستفادة منه خاصة وأن مشروع قانون النقابات العمالية الكويتي معروض حاليا علي مجلس الأمة، فضلا عن تنظيم حلقات نقاشية وورش عمل حول القانون للاستفادة منه.



وأبدى الوزير استجابة فورية وتم تزويد الوفد النقابي الكويتي بنسخ من قانون التنظيمات النقابية، واعدا بتنظيم هذه الورش بالتنسيق مع النقابة العامة للعاملين بالصحافة المصرية.



ومن جانب كشف مجدي البدوي أن العمل النقابي العربي يمر حاليا بأزمة تتطلب تنقية الأجواء مطالبا التنظيمات النقابية العربية بزيادة التعاون المشترك لمواجهة كل المؤامرات التي تحاك من جانب المنظمات الدولية ضد التنظيم النقابي العربي، وضرورة الخروج ببرنامج عمل بصياغة استراتيجية عمالية ونقابية للعمل الوطني والخروج من هذه الأزمة بما ينسجم مع المصالح العليا للامة العربية وقضاياها المصيرية وامنها القومي، ووضع أسس متينة للعمل النقابي العربي المشترك.



ضم الوفد الكويتي فارس ضيدان العنزي المنسق الإعلامي للنقابة، وعبدالله ملا يوسف السكرتير العام، ومبارك الخرينج السكرتير العام المساعد، ونايف الشمري رئيس اللجنة الهندسية للنقابة، ومن النقابة المصرية هاني سيد الأمين العام المساعد، ومحمد أبو حطب سكرتير الخدمات.