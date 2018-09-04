جلسات مباحثات بين الرئيس السيسي ونظيره الأوزبكي غدا

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أ.ش.أ



يعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي جلسة مباحثات غدا الأربعاء ، مع الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف، يتناول خلالها سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.



صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية،



وقال إن الرئيس السيسي كان قد وصل في وقت سابق اليوم إلي طشقند في أول زيارة لرئيس مصري إلى أوزبكستان حيث كان في استقباله الرئيس الأوزبكى، وعددا من كبار المسئولين.



وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي غادر بكين في ختام زيارته للصين، والتي أجرى خلالها عدداً من اللقاءات الثنائية شملت جلسة مباحثات مع الرئيس الصيني "شي جين بينج" ورئيس الوزراء الصيني "لي كه تشيانغ"، فضلاً عن زيارة أكاديمية الحزب الشيوعي الصيني ولقاء رؤساء كبرى الشركات الصينية العاملة في مصر.



كما شهد الرئيس السيسي خلال الزيارة مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين الجانبين في المجالات الاقتصادية والفنية، وكذلك عقود عدد من المشروعات التي سيتم البدء في تنفيذها في مصر مع الشركات الصينية



وشارك الرئيس خلال الزيارة في قمة منتدى التعاون الصين أفريقيا، وألقي كلمة قدم خلالها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز لوجيستي واقتصادي عالمي يسهم بفاعلية في تطوير حركة الملاحة الدولية ويعزز من حرية التجارة العالمية ويفتح آفاقا استثمارية واسعة في عدد كبير من المجالات.