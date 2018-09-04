عاصفة ترابية تضرب أسوان

العاصفة الترابية

أ ش أ



ضربت عاصفة ترابية، مدينة أسوان، مساء اليوم الثلاثاء، الأمر الذي تسبب في ارتفاع الأتربة إلى مستويات كبيرة وخاصة مناطق غرب النيل، كما حجبت الرؤية نسبيا في الشوارع



وأعلنت محافظة أسوان حالة الطوارئ، تحسبا لسقوط أمطار. .