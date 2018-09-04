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نقل وملاحة
عاصفة ترابية تضرب أسوان
الثلاثاء 04 سبتمبر 2018 10:24 م
العاصفة الترابية
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العاصفة الترابية
أ ش أ
ضربت عاصفة ترابية، مدينة أسوان، مساء اليوم الثلاثاء، الأمر الذي تسبب في ارتفاع الأتربة إلى مستويات كبيرة وخاصة مناطق غرب النيل، كما حجبت الرؤية نسبيا في الشوارع
وأعلنت محافظة أسوان حالة الطوارئ، تحسبا لسقوط أمطار. .
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