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أكبر زوجين معمرين في العالم من اليابان وعمرهما 208 أعوام
الثلاثاء 04 سبتمبر 2018 10:01 م
ماساو ماتسوموتو (108 أعوام) وزوجته مياكو (100 عام) أكبر زوجين على قيد الحياة يحملان شهادة موسوعة جين
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ماساو ماتسوموتو (108 أعوام) وزوجته مياكو (100 عام) أكبر زوجين على قيد الحياة يحملان شهادة موسوعة جين
(رويترز)
من المعروف عن اليابان أن بها أكبر عدد من المعمرين في العالم وبوسعها الآن أن تعلن أن بها أكبر زوجين في العالم، إذ يبلغ عمرهما مجتمعين 208 أعوام، وهي ميزة تعزوها الزوجة إلى صبرها على مدى 80 عاما من الزواج.
وتأكد أن ماساو ماتسوموتو (108 أعوام) وزوجته مياكو (100 عام) هما أكبر زوجين على قيد الحياة بعد أن جمعت موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية عمريهما. والاثنان متزوجان منذ أكتوبر 1937.
وقالت مياكو لرويترز وهي تضحك ”أنا سعيدة للغاية. الأمر يرجع لصبري في الحقيقة... أنا سعيدة لدرجة أنني على وشك البكاء“.
ولم يتمكن الزوجان من إقامة حفل زفاف لأن اليابان كانت بصدد خوض حرب وانتدب ماساو للخارج كجندي لكن هذا لم يمنعهما من تأسيس أسرة كبيرة تتضمن الحفيد الخامس والعشرين الذي ولد الشهر الماضي.
وقالت ابنتهما هيرومي ”إنهما في المرحلة الأخيرة من حياتهما وإنه لشرف بالنسبة لهما أن يحصلا على هذه الجائزة. أتمنى أن يواصلا حياتهما بسلام“.
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