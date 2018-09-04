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اقتصاد وأسواق
السلع التموينية تطرح مناقصة لاستيراد كميات جديدة من القمح
الثلاثاء 04 سبتمبر 2018 09:44 م
تخزين القمح في مصر
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تخزين القمح في مصر
(رويترز)
طرحت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية يوم الثلاثاء مناقصة لشراء كمية غير محددة من القمح من الموردين العالميين للشحن في الفترة بين 21 و30 أكتوبر
وقال أحمد يوسف نائب رئيس الهيئة إنه يمكن توريد شحنات القمح اللين و/أو قمح الطحين من الولايات المتحدة وكندا واستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وقازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراجواي.
تُقدم العطاءات للهيئة بحلول ظهر يوم الأربعاء وتعلن النتائج بعد الثالثة والنصف عصرا يوم الأربعاء. ويشترط أن تكون الأسعار تسليم ظهر السفينة (فوب) مع عرض منفصل لتكاليف الشحن.
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