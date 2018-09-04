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عقـــارات
طيبة الجديدة.. تطرح قطعة أرض بنظام حق الانتفاع لتنفيذ محطة خرسانة
الثلاثاء 04 سبتمبر 2018 09:36 م
مدينة طيبة الجديدة
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مدينة طيبة الجديدة
محمود زكي
قال المهندس مصطفى سعيد أحمد رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة إن الجهاز يستعد لطرح قطعة أرض بالمنطقة الصناعية بالمدنية بنظام حق وذلك لإقامة محطة خلط خرسانة.
وأضاف رئيس الجهاز في تصريحاته لـ"المال" أن نظام حق الانتفاع لمدة ثلاث سنوات إذ تبلغ مساحة القطعة 5540 متر مربع مشيرًا إلى أن المتقدم يقوم بتقديم مظروفين مغلقين أحدهما فني والأخر مالي قبل بدء المزاد والمقرر عقده بداية الشهر المقبل.
ولفت إلى أنه يتم سداد مبلغ 25 ألف جنيه كتأمين إبتدائي لدخول المزاد على أن يتم إستكماله إلى 10% كتأمين نهائي عند رسو المزاد.
وأشار إلى أنه أن تم طرح أعمال ترفيق المنطقة الاستثمارية بالمدينة، وذلك على مساحة 230 فدانا، مشيرًا إلى أن التكلفة تكلفة تنفيذ أعمال المرافق بلغت 200 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تنتهي أعمال الترفيق خلال عام من بدء التنفيذ حيث تشمل أعمال الترفيق طرق ومياه وكهرباء إلى المساحة بالكامل.
وأوضح رئيس الجهاز أنه تم الانتهاء من 90% من أعمال المرافق للمنطقة الصناعية بالمدينة، والتي تبلغ مساحتها 383 فدانا، مشيرًا إلى أن التكلفة الاستثمارية للترفيق تقدر بحوالي 200 مليون جنيه شاملة أعمال طرق وشبكات صرف ومياه الشرب وكذلك أعمال الكهرباء.
وأوضح رئيس جهاز مدينة طيبة إنه تم طرح الأعمال الاستشارية للتوسعات الخاصة بالمدينة، وذلك بتكلفة تقدر بحوالي 2.5 مليون جنيه.
وأشار إلى أن التوسعات الخاصة بالمدينة تبلغ حوالي 6000 فدان، مشيرًا إلى أنه التكلفة التي رصدها الجهاز لتنفيذ التوسعات تبلغ حوالي 500 مليون جنيه حيث تشمل تنفيذ أعمال الترفيق وفرمة الطرق وشبكات المياة والصرف الصحي والكهرباء.
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