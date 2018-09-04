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اقتصاد وأسواق
الحكومة المصرية تبيع سندات 5 سنوات بقيمة 3.5 مليار جنيه
الثلاثاء 04 سبتمبر 2018 09:25 م
سندات
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سندات
خالد بدر الدين
جاء فى بيان للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء أن الحكومة باعت سندات خزانة لأجل 5 سنوات قيمتها 3.5 مليار جنيه (حوالي 196 مليون دولار) بعائد ثابت 17.65 % سنويا.
وذكرت وكالة رويترز إن وزارة المالية أعلنت اليوم إلغاء عطاءي بيع سندات لأجل ثلاث سنوات وسبع بقيمة إجمالية 3.5 مليار جنيه أمس الاثنين بعد أن طلبت البنوك والمستثمرون عوائد "لم تكن في الحدود المنطقية".
ويتم توزيع عائد السندات كل ستة أشهر ويتم الإصدار بقاعدة بيانات البورصة بداية من غدا الأربعاء 5 سبتمبر و أن الإصدار أخذ شكل إعادة فتح باب الاكتتاب فى سندات خزانة تستحق في الثالث من يوليو 2023 وكانت صدرت في الثالث من يوليو الماضي بنظام المتعاملين الرئيسيين وفقا لبيان البورصة الذى لم يبين موعد طرح السندات ولم يرد مسؤولو وزارة المالية على اتصالات ورسائل إلكترونية من رويترز للتعقيب.
وتستهدف مصر الوصول بمتوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية في موازنة 2018-2019 الحالية إلى نحو 14.7 % مقارنة مع 18.5 % في السنة المالية السابقة 2017-2018 التي انتهت في 30 يونيو الماضى .
وبلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية 17.5 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 وحتى نهاية يونيو الماضى ويقل ذلك عن مستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس الماضى.
وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدارات السندات وقرض صندوق النقد الدولي.
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