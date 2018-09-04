4 مدارس جديدة ببورسعيد

أعلن الدكتور نبوي باهى مدير عام التربية والتعليم، انضمام 4 مدارس جديدة إلى الخدمة التعليمية بالمحافظة



والمدارس هي مدرسة المستشار عدلي منصور والشهيد محمد الحسيني والمدرسة اليابانية والرابعة سيطلق عليها اسم أحد الشهداء من أبناء بورسعيد بخلاف مدرسة خاصة مقدمة بجهود ذاتية من رجل الأعمال محمد عوف حمادة وهي مدرسة لغات إلى جانب مدرسة خاصة للغات ستطبق النظام الدولي البريطاني بشهادةGCLE الخاصة لاشراف جامعة كمبريداج البريطانية





وقال إنه لتميز بورسعيد تعليميا فقد حظيت بموافقة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لاختيار أحد مدارسها الحكومية ضمن 4 مدارس فقط علي مستوي الجمهورية ليطبق بها نظام مدارس اللغات الدولية، ولكن بمصروفات مخفضة والدعم من وزارة التربية والتعليم