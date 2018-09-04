أمازون ثاني شركة تنضم لأبل في نادي التريليون دولار

شركة أمازون

خالد بدر الدين



أعلنت شركة أمازون الأمريكية لمبيعات التجزئة الأونلاين، اليوم الثلاثاء، إن قيمتها السوقية بلغت حاجز التريليون دولار لتصبح ثانى شركة بعد أبل الأمريكية للأجهزة الإلكترونية تنضم لنادى التريليون دولار بعد أن وصلت قيمتها السوقية فى يوليو الماضى إلى حوالى 900 مليار دولار.



بدأت شركة أمازون التى أسسها جيف بيزوس عام 1994 وطرح أسهمها فى البورصة يوم 15 مايو 1997 فقد وصل سعر سهمها 100 دولار عام 2009 ثم كسر حاجز 1000 دولار فى 30 مايو من العام الماضى وبعد ذلك تجاوز 2000 دولار للسهم الشهر الماضى لتستغرق 21 سنة فقط لتصل لحاجز التريليون دولار.



أما شركة أبل طرح أسهمها فى البورصة الأمريكية منذ ديسمبر 1980 ولكن أسعار أسهمها لم تبدأ فى الطيران عاليا إلا بعد 25 سنة بفضل إنتاجها من أجهزة آيفون لتستغرق 38 سنة لتصل قيمتها السوقية إلى أكثر من ترليون دولار يوم 2 أغسطس الماضى.



وذكرت وكالة رويترز أن أسعار أسهم شركة أمازون قفزت منذ بداية العام حتى الآن بأكثر من 74% ليسل سعر السهم حوالى 2036 دولارا بعد أن بلغ 2000 دولار للسهم لأول مرة فى تاريخها يوم 30 أغسطس خلال الأسبوع الماضى، بينما كسبت أسعار أسهم شركة أبل بحوالى 35% خلال نفس الفترة.



ويتوقع المحللون ارتفاع إيرادات شركة أمازون بحوالى 32% خلال العام الجارى مقارنة مع 15% تقريبا لإيرادات شركة أبل منتجة أجهزة أيفون أغلى موبايل فى العالم.