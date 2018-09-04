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رياضة
رونالدو أصبح أغلى لاعب في دوري إيطاليا.. تعرف على راتبه
الثلاثاء 04 سبتمبر 2018 09:06 م
كريستيانو رونالدو
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كريستيانو رونالدو
خالد بدر الدين
كشفت صحيفة "جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، قائمة رواتب نجوم الدوري الإيطالي وتصدرها نجم يوفنتوس الجديد، البرتغالي كريستيانو رونالدو بفارق شاسع عن البقية.
وجاء فى الصحيفة أن رونالدو سيتقاضى 31 مليون يورو سنويا، من دون الضرائب، أي ما يعادل قرابة 600 ألف يورو أسبوعيا أو أكثر من 2.58 مليون يورو شهريا ليسجل الراتب الأعلى في إيطاليا.
ويأتي المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين في المركز الثاني، براتب يبلغ 9.5 مليون يورو سنويا أو أكثر من 791 ألف يورو كل شهر ، وهو الذي انتقل مؤخرا لصفوف أي سي ميلان، قادما من يوفنتوس.
وأوضحت القائمة التى نشرتها صحيفة جازيتا ديللو سبورت أن رونالدو سيتقاضى راتبا يصل لثلاثة أضعاف أقرب "ملاحقيه" هيجواين، وأكثر من مجموع رواتب اللاعبين الأربعة الذين يأتون بعده في القائمة.
وجاء الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب يوفنتوس بالمركز الثالث، براتب 7 ملايين سنويا، ثم زميليه في الفريق، البوسني ميراليم بيانيتش براتب 6.5 مليون يورو سنويا، والبرازيلي دوجلاس كوستا براتب 6 ملايين يورو سنويا أو نصف مليون يورو شهريا.
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