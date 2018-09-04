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نقل وملاحة
موانئ بورسعيد تستقبل 1.795 مليون حاوية بالنصف الأول
الثلاثاء 04 سبتمبر 2018 09:05 م
نقل دولى بورسعيد يدرب طلابه على سفينة حاويات الخط الملاحى سي إم إيه
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أمانى العزازي
أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ بورسعيد (غرب وشرق بورسعيد) التابعة للمنطقة الاقتصادية شهدت نشاطاً ملحوظاً في حركة التداول بالميناء عن الفترة من 1 يناير حتى 31 يوليو 2018، حيث بلغ إجمالي عدد السفن الواردة بمينائي شرق وغرب بورسعيد 2211 سفينة، كما بلغ إجمالي عدد الحاويات المتداولة 1.795 مليون حاوية مكافئة والطاقة المحققة 21.272 مليون طن.
أما ميناء غرب بورسعيد فقد استقبل عدد 1277 سفينة من السفن المتوسطة والكبيرة الحجم والتي تتراوح حمولتها ما بين 10و 12 ألف حاوية ما بين سفن حاويات وبضائع عامة وصب جاف وسائل، بالإضافة إلى السفن الأخرى والتي تشمل (القاطرات، سفن الإصلاح والتزود بالوقود، السفن الحربية، سفن التدريب والأبحاث العلمية، سفن الدحرجة RORO، المتحول الساحلي، الشراعي).
كما بلغ عدد الحاويات 317 ألف حاوية مكافئة والطاقة المحققة بالميناء أيضاً 3.731 مليون طن .
أما عن السياحة الوافدة عن طريق الموانئ، فقد استقبل الميناء السياحي لأول مرة اليخت الإنجليزي DAYTAN وعلى متنه 18سائحا من أثرياء العالم، وكذلك السفينة AMADIA بإجمالي عدد 429 سائح و317 ضابط وطاقم البحارة، حيث يعتبر الميناء من أهم المحطات التي ترسو بها البواخر التي تعمل في إطار سياحة اليوم الواحد One Day Tour والتي عادة ما تستغرق رحلتها عشرة أيام بحراً، بسبب تميزها بالمناخ المعتدل، خاصة خلال فصلي الخريف والشتاء.
على جانب آخر استقبل ميناء شرق بورسعيد المحوري عن تلك الفترة عدد 934 سفينة من سفن الحاويات العملاقة حيث قدرة الميناء على استيعاب تلك الانواع من السفن التي يبلغ عمق غاطسها 15.5متر ، ويعد استقبال هذه السفن إضافة حقيقية وشهادة لكفائته لتكون عامل نجاح لمشروع التنمية بالمنطقة من أجل ضخ مزيد من الاستثمارات في الميناء، وزيادة قدرته التنافسية ليكون أكبر مركزا لتداول الحاويات والخدمات اللوجستية في موانئ شرق المتوسط.
كما بلغ عدد الحاويات المتداولة بالميناء 1.478 حاوية مكافئة بإجمالي طاقة محققة 17.541 مليون طن.
وتشهد موانئ المنطقة الشمالية طفرة كبيرة في موانئ الترانزيت خلال الفترة المقبلة عقب الانتهاء الكامل من المشروعات والمنطقة الصناعية والأرصفة الجديدة التي يتم افتتاحها خلال الشهور المقبلة .
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